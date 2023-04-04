Общество

Просроченные лекарства предложили сдавать в аптеки или больницы

Российский экологический оператор (РЭО) предложил создать систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки (шприцы, блистеры, пузырьки или капельницы) для физических лиц. Такую инициативу РЭО направил в Минздрав, Минприроды и Роспотребнадзор.

Эту инициативу можно реализовать, используя специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках. Для этого понадобятся изменения в санитарные правила, например, в те, которые регулируют работу торговли. Собранные отходы отправятся на переработку, «мощности для этого уже есть, плюс их активно наращивают», отметили в РЭО.

Пока в России нет специального сбора не годных к употреблению препаратов, блистеров и медупаковки. Как правило, просроченные лекарства люди выбрасывают в мусорное ведро или сливают в канализацию. Это наносит вред окружающей среде: неразложившиеся элементы препаратов могут нести токсикологическую опасность, подчеркнул в письме РЭО.

Блистеры, которые отправляются в бытовые отходы, могут находится на свалках в течение 200 лет, не разлагаясь, сказано в документе. Эта тара относится к комбинированной упаковке: она состоит из полимеров и алюминия. Для нее нужен специальный способ переработки — материалы надо разделять с помощью особого оборудования и технологии. Поэтому блистеры важно собирать отдельно, их невозможно выделить в общем объеме среди других отходов, сообщают «Известия».