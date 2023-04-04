Общество

Прекращения осадков в Псковской области ждут после 5 апреля

Осадки прекратятся в Псковской области в ближайшие дни, 5 апреля в регионе пройдёт снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Скандинавский антициклон, смещающийся на юго-восток, определит погоду в ближайшие дни на севере европейской территории России. Прекратятся, наконец, осадки в северной столице и её окрестностях, также в Псковской, Новгородской областях и в Карелии. 5 апреля еще пройдет небольшой, в Псковской области местами умеренный, снег, но уже 6-7 апреля здесь ожидается сухая и солнечная погода», - сообщили в гидрометцентре.

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Ночью 7 апреля температура воздуха будет слабо отрицательной - от 0 до -5 градусов, местами до -9 градусов, днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов, в Ленинградской области - от +5 до +10 градусов.