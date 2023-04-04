Общество

Миллион рублей готовы направить на ликвидацию несанкционированных свалок в Пскове

Миллион рублей готовы направить на ликвидацию выявленных мест несанкционированного размещения строительного мусора и порубочных остатков в Пскове. Об этом сообщается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ликвидация несанкционированных свалок будет выполняться с целью обеспечения должного санитарного состояния на территории областного центра. Срок выполнения контракта - до 8 декабря 2023 года.

Начальная цена контракта - 1 млн рублей. Финансирование будет вестись за счет средств городского бюджета, предусмотренных по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».

Исполнителя определят в ходе электронного аукциона 14 апреля.