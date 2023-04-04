Общество

Дизайн-проект Аллеи памяти погибших при выполнении задач СВО обсудят в Великих Луках в сентябре

Дизайн-проект Аллеи памяти погибших при выполнении задач СВО обсудят в Великих Луках в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

«В последние несколько дней в Великих Луках идет активное обсуждение обустройства Аллеи памяти погибших при выполнении задач специальной военной операции. Стоит отметить, что великолучане положительно оценили данную инициативу. Наряду с родными погибших военнослужащих поддержали идею создания Аллеи члены великолукского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», - рассказали в пресс-службе.

Председатель общественной организации Петр Подгорный считает, что создание Аллеи - важное событие для города на Ловати. По его словам, Аллею стоит расположить рядом с Братским захоронением советских воинов. Там же расположена и Аллея памяти легендарной 6-й парашютно-десантной роты.

«Этот мемориальный комплекс будет отражать преемственность поколений воинов разных времен», - отметил Петр Подгорный.

Инициативу создания Аллеи поддержало руководство города Великие Луки. Уже в сентябре будет обсуждаться дизайн-проект будущего памятного места.