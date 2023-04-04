Сложностей с подбором кадров для ФАПа в псковской Черехе нет — Владимир Кузь

Сложностей с подбором кадров для фельдшерско-акушерского пункта в деревне Черехе Псковского района возникнуть не должно. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Он напомнил, что на данный момент ФАП уже функционирует, в нем работает один фельдшер. В перспективе планируется трудоустроить туда еще одного фельдшера и акушера.
Появление нового ФАПа – значимое событие для жителей деревни Череха, подчеркнул депутат. «ФАП там, действительно, нужен и востребован. Раньше он располагался в жилом доме, а сейчас это отдельно стоящее красивое здание. ФАП уже начал свою работу, он оснащен всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи. Сейчас решается вопрос с оснащением быта для сотрудников ФАПА и, соответственно, ждут новых сотрудников ФАПа», - продолжил он.
Лекарства в новом ФАПе продавать не будут. Владимир Кузь отметил, что в деревне уже есть «достаточно приличная аптека», поэтому необходимости в продаже лекарств в ФАПе нет.