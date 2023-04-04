Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Шаховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Ведущий Олег Добрынин поговорит с ним о работе по воссоединению семей и проверках соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания.

С какими вопросами чаще всего обращаются к Дмитрию Шахову? Как с годами меняется динамика обращений? Много ли проблем удалось решить? По какому поводу в адрес омбудсмена обращаются военнослужащие, находящиеся в зоне СВО? Какие нарушения выявляются в местах принудительного содержания?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.