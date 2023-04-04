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Фотофакт: Затопленный маршрут «Люди и леса» в Полистовском заповеднике

Новый маршрут «Люди и леса» затопило в Полистовском заповеднике. Снимки опубликованы в официальной группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник / «ВКонтакте»

«Сходили проведать новый маршрут "Люди и леса", который начинается в окрестностях деревни Гоголево и ведет на верховое болото. Пройти можно, но нужны резиновые сапоги. А вообще, конечно, красота, посмотрите сами!» - прокомментировали снимки в заповеднике.

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Ранее сообщалось, что в Полистовском заповеднике затопило маршрут «Дорогою бобра».