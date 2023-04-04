Общество

«Яндекс» выпустил приложение «Шедеврум» для создания картинок с помощью нейросети

Корпорация «Яндекс» разработала прототип нейросети, умеющей генерировать изображения благодаря текстовым описаниям, сообщили в пресс-службе компании. Проверить работу приложения «Шедеврум» можно, скачав его как на Android, так и на iOS.

Отмечается, что ИИ использует в работе текстовые описания на русском и английском языках, но пользователей просят указывать как можно больше уточняющих подробностей того, что они хотят увидеть, сообщает RuNews24.

Для этого ИИ настроен на выполнение сразу в нескольких художественных стилях, в том числе, подражая известным живописцам, «фотореализму» и «высокой детализации».

На данный момент в бета-версии приложения было собрано 240 млн изображений для обучения, однако работа продолжается, и, по обещаниям создателей, скоро это число достигнет 500 млн примеров, отчего качество работы «Шедеврума» со временем вырастет.

В результате нейросеть от «Яндекса» должна будет генерировать «баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и прочее», сообщил глава управления машинного интеллекта и исследований компании Алексей Гусаков.