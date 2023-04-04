Минусы получения зарплаты «в конверте» перечислили псковичам

Трудовые отношения с работником должны быть оформлены. Порядок заключения, изменения, прекращения и особенности трудового договора регламентированы в статьях Трудового кодекса РФ 56 – 84. Об этом жителям Псковской области напомнили в Государственной инспекции труда в регионе.
Государственная инспекция труда в Псковской области предупреждает работников о негативных последствиях теневой занятости, в том числе в части ущемления их трудовых прав и отсутствия социальных гарантий.
По словам специалистов, выплата заработной платы «в конверте» чревата лишением гарантий, установленных законом:
Преимущества официального трудоустройства:
Государственная инспекция труда в Псковской области предупреждает работодателей об ответственности за применение «серых» схем при выплате заработной платы и не заключение трудовых договоров: согласно части 4 статьи 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа:
Государственная инспекция труда в Псковской области призывает работников к отказу от трудовых отношений без оформления трудовых договоров и договоренностей получения заработной платы по «серым» схемам.