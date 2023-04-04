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Общество

Минусы получения зарплаты «в конверте» перечислили псковичам

05.04.2023 14:57|ПсковКомментариев: 0

Трудовые отношения с работником должны быть оформлены. Порядок заключения, изменения, прекращения и особенности трудового договора регламентированы в статьях Трудового кодекса РФ 56 – 84. Об этом жителям Псковской области напомнили в Государственной инспекции труда в регионе.

Государственная инспекция труда в Псковской области предупреждает работников о негативных последствиях теневой занятости, в том числе в части ущемления их трудовых прав и отсутствия социальных гарантий.

По словам специалистов, выплата заработной платы «в конверте» чревата лишением гарантий, установленных законом:

  • выплаты заработной платы в полном объеме по договору;
  • оплачиваемого отпуска и больничного;
  • страхования работника на случай производственной травмы;
  • ежемесячных отчислений в ПФР, на основании которых формируется будущая пенсия;

Преимущества официального трудоустройства:

  • нормированный рабочий день в соответствии с условиями трудового договора;
  • из зарплаты не вычтут штрафы (это запрещено законом, но часто применяется при неофициальном трудоустройстве);
  • налоговые вычеты по НДФЛ при приобретении квартиры, получении платного образования и медицинских услуг и другое.

Государственная инспекция труда в Псковской области предупреждает работодателей об ответственности за применение «серых» схем при выплате заработной платы и не заключение трудовых договоров: согласно части 4 статьи 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа:

  • на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 5 000 до 10 000 рублей;
  • на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Государственная инспекция труда в Псковской области призывает работников к отказу от трудовых отношений без оформления трудовых договоров и договоренностей получения заработной платы по «серым» схемам.

Теги: #работа #инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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