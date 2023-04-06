Общество

Актуальным вопросам образования Пскова будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН

Начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев примет участие в брифинге, который сегодня, 6 апреля, состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Разговор будет посвящен актуальным вопросам системы образования Пскова.

Напомним, Геннадий Иойлев возглавил городское управление образования в середине декабря прошлого года. Какие задачи он ставил перед собой на тот момент и какие из них уже удаётся решать? Каковы «проблемные зоны» псковского образования на текущий момент? Сколько педагогов и воспитателей не хватает? Материально-техническое состояние каких школ города вызывает наибольшее беспокойство у Геннадия Иойлева? Сильно ли паникуют выпускники и их родители из-за ЕГЭ? Сколько детей смогут провести летние каникулы в загородных и школьных лагерях?

Об этом и многом другом — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.