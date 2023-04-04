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Общество

В России выпустили трехрублевую монету, посвященную первому полету женщины-космонавта

05.04.2023 19:24|ПсковКомментариев: 0

Центральный банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную первому полету женщины-космонавта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Источник: Центробанк РФ

Космический корабль «Восток-6», который пилотировала Валентина Терешкова, был запущен на околоземную орбиту с космодрома Байконур 16 июня 1963 года. «Ее позывной – Чайка – знала тогда вся страна», – отметили в Центробанке РФ.

Валентина Терешкова остается единственной женщиной, совершившей полет в космос в одиночку.

Монета диаметром 39 мм выполнена из серебра 925 пробы. Она изготовлена качеством «пруф», тираж составляет 3 тыс. штук, пишет FlashNord.

На оборотной стороне монеты расположены рельефное изображение портрета Валентины Терешковой в скафандре и стилизованное изображение чайки. Фон представляет собой выполненные в технике лазерного матирования изображения Земли, звездного неба и абстрактных линий, которые символизируют полет в космосе.

Теги: #нумизматика
Источник: Псковская Лента Новостей
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