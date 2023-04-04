Экономика

Псковская область поставила товары на экспорт в 106 стран мира в 2022 году

В прошлом году Псковская область поставила товары на экспорт в 106 стран мира. Это на 9 стран больше, чем в 2021-м году. Крупнейшими торговыми партнерами региона были Белоруссия, Аргентина и Китай. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Расширение торгово-экономических связей Михаил Ведерников обсудил с директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Романом Чекушовым. Развивать это направление предпринимателям помогают меры поддержки Российского экспортного центра и Минпромторга.

В 2022 году РЭЦ поддержал 187 экспортеров нашей области, объём экспорта составил $66,1 млн.

«Помогает искать новые рынки сбыта и наш региональный Центр поддержки экспорта. За прошлый год с его поддержкой 19 предпринимателей заключили контракты с компаниями из 10 стран. Благодарю Романа Андреевича за поддержку нашего региона», - отметил Михаил Ведерников.