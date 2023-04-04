Идеальное время для завтрака назвала диетолог

Здоровье и внешний вид человека во многом зависят от режима питания, отметила врач-диетолог Татьяна Жаровская. По ее словам, привычка завтракать после определенного времени может привести к избыточной массе тела и нарушению обмена веществ.
Наиболее благоприятный для завтрака промежуток времени завершается к восьми часам, уточнила она в интервью радио Sputnik.
«Организм живет по своим биологическим часам. Когда быстрее переваривается пища или когда нам лучше спать – это все привязано к биологическим часам. Ученые пришли к выводу, что лучшее время для завтрака – с пяти до восьми часов утра. Это то время, когда органы пищеварения максимально включены и готовы к работе», – объяснила Татьяна Жаровская.