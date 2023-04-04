Общество

Законопроект об определении понятия «мед» поддержали в Минсельхозе

Минсельхоз поддержал законопроект об определении меда и продукции пчеловодства. Об этом рассказал первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. По его словам, документ «Об изменениях статьи 2 закона «О пчеловодстве в РФ» внесут в Госдуму до конца весенней сессии.

Он вводит новые понятия: «мед» и «продукция пчеловодства». Под первым предлагается понимать природный сладкий продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел. Под вторым — мед, воск, маточное молоко, гомогенат расплода медоносных пчел и трутней, пергу, прополис, пыльцевую обножку, пчелиные матку и яд, а также другие изделия, которые определены документами по стандартизации, сообщают «Известия».

«Законопроект получил поддержку министерства сельского хозяйства и госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Сейчас мы будем вносить его в Госдуму, он туда поступит до конца весенней сессии», — пояснил Сергей Митин.

По его словам, базовый закон о пчеловодстве был принят еще в 2020 году, однако определения меда в нем нет. Это одна из причин того, что под видом природного продукта сейчас продается большое количество других товаров, не имеющих к нему никакого отношения, уточнил сенатор.

«Сегодня мед производят около 110 тысяч хозяйствующих организаций. Это либо личные подсобные хозяйства, либо фермерские предприятия, которые относятся к микробизнесу. Они, конечно, не могут сами сбывать весь продукт. В основном отдают его либо перекупщикам, либо переработчикам. Именно с этим товаром происходят различные манипуляции», — пояснил парламентарий.