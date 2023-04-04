Общество

В Госдуме предложил обязать проходить исправительные работы за дискредитацию ВС России

Нужно внести поправки в законодательство, которые обяжут проходить исправительные работы вне зависимости от назначенного штрафа за дискредитацию Вооруженных сил России, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Внесу предложение коллегам депутатам на обсуждение. Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны, помимо административного наказания, которое получил, например, актер Дмитрий Назаров, проходить исправительные работы», — цитирует его РИА Новости.

Так, Хамзаев отметил, что известный актер или стендапер, к примеру, мог бы заняться социально полезным делом: «Подмести чей-то двор, чтобы от него была конкретная социальная польза».

«Лучше всего подобные наказания для звезд и публичных людей доходят через конкретный физический труд, без возможности заменить его финансовыми выплатами», — сказал он.

Тверской суд Москвы ранее оштрафовал на 50 тысяч рублей актера театра и кино Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил России.