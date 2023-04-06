Общество

Опыт ремонта дворовых проездов не помог компании выиграть контракт на благоустройство зеленых зон в Пскове

Опыт в ремонте дорожного покрытия дворовых проездов не помог участнику торгов - ООО «СпецТрансСервис» - выиграть контракт на благоустройство зеленых зон в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

Организатор закупки выдвинул требования о наличии опыта в благоустройстве территории, строительстве или реконструкции капитальных и некапитальных сооружений, однако участник - ООО «СпецТрансСервис» - предоставил в качестве подтверждения своего опыта лишь муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проездов.

Тем не менее контракт, на который претендовал участник, предусматривал комплекс мер по благоустройству и приведению в порядок территорий в центре Пскова, в частности, сквера на площади Ленина, «музыкального» сквера, Ботанического сада, парка культуры. Подрядчик должен был выполнить работы по уборке снега, скашиванию травы и другие, рассказали в ведомстве.

Аукционная комиссия, проводившая торги, пришла к выводу, что ремонт дорожного покрытия не является комплексом мер по благоустройству, какие требовались в этом конкретном случае. Поэтому жалобу на отклонение заявки ООО «СпецТрансСервис» Псковское УФАС России признало необоснованной.

В свою очередь, Арбитражный суд Псковской области поддержал решение антимонопольного органа.