Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Иваном Мешковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №3 Иван Мешков. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним круг вопросов, связанных с его деятельностью в округе и с работой гордумы в целом.

В каком состоянии после зимы находятся дороги 3-го округа? Планируются ли там проводить субботники по уборке территорий? Насколько проблема старых деревьев остра для округа №3? Как справляться с проблемой подтоплений в условиях отсутствия линевой канализации и как решать городские проблемы в условиях не очень большого бюджета?

Трансляция завершена.