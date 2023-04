Общество

Кантемир Балагов объявил о завершении режиссерской карьеры

Режиссер Кантемир Балагов сообщил в Twitter, что решил завершить свою карьеру в кино.

«Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал кинематографист в ночь на 6 апреля. Позже Балагов удалил свои аккаунты в Twitter и Instagram*, сообщает «Газета.ru».

Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

В 2019 году Балагов показал на Каннском фестивале свой второй фильм «Дылда». Картина получила приз за лучшую режиссуру. В том же году Россия выдвигала фильм на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2021 году стало известно, что Балагов срежиссирует пилотные эпизоды по игре The Last of Us. Позже режиссер ушел из проекта из-за творческих разногласий с шоураннерами. В январе 2023-го сообщалось, что сцены Балагова вошли в сериал. В первом эпизоде было задействовано 40% отснятого режиссером материала.

