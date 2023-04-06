Общество

Робототехники отправятся с экспедицией по городам Псковской области

Экспедиция для студентов-педагогов «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего» в Псковскую область пройдёт с

11 по 21 мая. Об этом сообщается в группе проекта «Открываем Россию заново».

Три группы по 5 человек (4 участника + 1 наставник) проедут по двум городам Псковской области, организуя мастер-классы и подготавливая ребят к робототехническим фестивалям. А затем встретятся в Пскове на областных соревнованиях.

Группы посетят Великие Луки и Невель, Себеж и Опочку, Палкино и Печоры.

Экспедиция победила в конкурсе «Открываем Россию заново», реализуемого Высшей школой экономики при поддержке платформы «Россия — страна возможностей» и программы «Больше, чем путешествие».

Заявиться в экспедицию можно до пятницы 7 апреля по ссылке.