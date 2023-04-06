Труд учителя должен быть оценен выше – начальник управления образования Пскова

Уровень заработной платы учителей оценил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Гость студии также подчеркнул, что многие пришли в сферу образования по призванию. «Это не профессия, а образ жизни. Мы должны будущим коллегам говорить, что учитель - человек, который участвует в строительстве будущего как отдельных людей, так и общества. Кроме того, проект образования длительный», – добавил он.