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Общество

Труд учителя должен быть оценен выше – начальник управления образования Пскова

06.04.2023 15:22|ПсковКомментариев: 0

Уровень заработной платы учителей оценил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Вопрос заработной платы продолжает стоять, нельзя сказать, что её уровень приведен в соответствие с указами президента. На мой взгляд, труд учителя должен быть оценен выше. Тенденция роста зарплаты есть. Существует также понятие "стимулирующие выплаты", которые являются частью заработной платы», – отметил Геннадий Иойлев.

Гость студии также подчеркнул, что многие пришли в сферу образования по призванию. «Это не профессия, а образ жизни. Мы должны будущим коллегам говорить, что учитель - человек, который участвует в строительстве будущего как отдельных людей, так и общества. Кроме того, проект образования длительный», – добавил он.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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