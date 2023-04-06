Каких учителей-предметников не хватает в школах Пскова, перечислил Геннадий Иойлев

Каких учителей-предметников не хватает в школах, перечислил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Остро стоит вопрос нехватки преподавателей русского языка, математики, учителя начальных классов. Также есть большой запрос на физиков и информатиков. В некоторых школах требуются преподаватели географии, химии, биологии и истории. Это тревожный сигнал, задача, с которой мы работаем. Ведь профессионалами в любой деятельности не становятся за 5 минут. Любого вовлеченного в профессию необходимо сопровождать, подготавливать к нагрузке, понимать его потребности. Учитель - не только человек, который приносит знания, но и тот, кто воспитывает детей», – отметил гость студии.