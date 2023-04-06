Общество

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни псковичей не превысила 55 лет

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения Псковской области, согласно результатам наблюдения 2022 года, составила 54,3 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Для получения статистической информации о состоянии здоровья населения во всех субъектах Российской Федерации ежегодно проводится выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Согласно результатам наблюдения 2022 года, ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения Псковской области в 2022 году составила 54,3 года», - сообщили в Псковстате.

Оценили состояние своего здоровья как очень хорошее и хорошее 34% жителей области, удовлетворительное – 56%, плохое и очень плохое – 10%.