Ожидаемая продолжительность здоровой жизни псковичей не превысила 55 лет

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения Псковской области, согласно результатам наблюдения 2022 года, составила 54,3 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
«Для получения статистической информации о состоянии здоровья населения во всех субъектах Российской Федерации ежегодно проводится выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Согласно результатам наблюдения 2022 года, ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения Псковской области в 2022 году составила 54,3 года», - сообщили в Псковстате.
Оценили состояние своего здоровья как очень хорошее и хорошее 34% жителей области, удовлетворительное – 56%, плохое и очень плохое – 10%.