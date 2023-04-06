Общество

Количество убежищ посчитали в приграничном Палкинском районе

Перечень заглубленных помещений подземного пространства утвердили на территории Палкинского района. Соответствующее постановление районной администрации опубликовано на сайте муниципалитета.

В документе отмечается, что перечень утвердили «в целях проведения выполнения мероприятий для защиты населения муниципального образования "Палкинский район" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

Согласно списку, 2 870 убежищ располагаются в Палкино, 1 694 - в Палкинской волости, 1 072 - в Черской волости, 1 246 - в Качановской волости и 1 077 - в Новоуситовской волости. Всего в районе насчитали 7 959 заглубленных укрытий.

Отметим, согласно информации на сайте Палкинского района, население муниципалитета составляет 8 826 человек.

Район расположен на юго-западе Псковской области. Имеется внешняя граница с Латвией протяженностью 18 км.