Общество

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции: сержантом Антоном Силиным, младшим сержантом Алексеем Орловым, гвардии рядовым Кириллом Лёшиным, - отметил он. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь. Вечная память».

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.