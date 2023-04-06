Общество

Попасть, куда хочется, смогут не все: нюансы приёма в псковские школы

Приём детей в школы стартовал в Псковской области. С начала апреля родители и опекуны могут выбрать образовательное заведение для своих чад и подать туда заявление.

Но можно ли на самом деле устроить ребёнка именно в ту школу, куда желают мамы и папы? Каких детей должны взять без вопросов? А кому придётся ждать до середины лета? Какие документы нужны? И сколько учеников готовы принять новые лицеи и гимназии Псковской области, оборудованные кабинетами робототехники, зонами 3D-моделирования, скалодромом и прочими новшествами? «МК в Пскове» разобрался в нюансах. Подробности здесь>>>