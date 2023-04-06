Общество

Врачи предупредили об опасности заражения менингококковой инфекцией

За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрировали два случая заражения детей менингококковой инфекцией, один из которых закончился летально.

Как заявили врачи-инфекционисты, инфекция крайне опасна, поскольку переносить ее могут как больные с симптомами болезни, так и скрытые носители. Поскольку у последних болезнь никак не проявляется, выявить инфекцию тяжело, что создает угрозу распространения болезни вплоть до эпидемии, пишет RuNews24.

Инфекция распространяются через кашель, разговор и при чихании, рассказали специалисты из Бурятии. Около 80% заражений приходится на детей. При этом чаще всего заражаются дети до 4 лет. Зараженные в возрасте до 2 лет в большинстве случаев погибают от инфекции, предупредили врачи.