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Общество

Место встречи: улица Стахановская

07.04.2023 11:08|ПсковКомментариев: 0

Представляем очередной выпуск «МК в Пскове» и фотографа Александр Елисеева «Место встречи». В этот раз прогуляемся по улице Стахановской. Постепенно от центральных улиц мы смещаемся к городским окраинам, в спальные районы. Здесь жизнь течет размеренно и спокойно. Люди идут по своим делам, ходят в магазины после работы.

Фото: Александр Елисеев

Несложно догадаться, что название улицы произошло от движения «стахановцев». Оно развернулось без малого сто лет назад и связано с именем Героя соцтруда, шахтера Алексея Стаханова. Улица проходит параллельно улице Яна Фабрициуса и тянется почти до Вокзальной, где ее следы теряются.

Подробнее в материале «МК в Пскове» здесь>>>

Теги: #МК в Пскове #улицы
Источник: Псковская Лента Новостей
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