Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
как юродивый Николка Псков спас
о показаниях электросчётчика
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Договор с «Псковэнергосбыт»
Электромиограф госпиталю ВДВ
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оплата за ОДН с марта
Итоги форума работающей молодежи
упростить легализацию переселенцев
Защита для псковских предпринимателей
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
досрочный выход на пенсию
 
 
 
ещё Общество 06.04.2023 12:510 Девять лет за подснежники 07.04.2023 13:320 Шоу «Союза чемпионов» фигуриста Евгения Плющенко в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.04.2023 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» с шоуменом Николаем Королёвым 07.04.2023 12:580 Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год 07.04.2023 12:520 Карты, деньги, бонусы: как и где получить самый большой кешбэк? 07.04.2023 12:350 «Хайпожоры»: Весна идёт, воде дорогу! ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 03.04.2023 21:253 Суд Москвы арестовал Оксану Федорову по делу о шпионаже 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 05.04.2023 11:040 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 05.04.2023 14:370 Назван размер средней зарплаты в Псковской области 07.04.2023 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Работодатель выплатит великолучанину компенсацию за нарушение его трудовых прав

07.04.2023 12:14|ПсковКомментариев: 0

Трудовые права работника ООО «ДК "Мебель"» восстановили в Великих Луках по иску прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

По жалобе гражданина прокуратура провела проверку в ООО «ДК "Мебель"». Было установлено, что заявитель на протяжении трех лет работал в указанном обществе без оформления трудовых отношений. В нарушение требований законодательства в спорный период ООО «ДК "Мебель"» трудовой договор с работником не заключался, приказы о приеме на работу и увольнении не издавались, записи в трудовую книжку не вносились.

По исковому заявлению прокурора суд установил факт трудовых отношений между ООО «ДК "Мебель"» и работником, чьи права были нарушены. На работодателя возложили обязанности по начислению заработной платы. По требованию прокурора с ответчика в пользу заявителя взыскали компенсацию морального вреда.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда решение суда признала законным и обоснованным.

Теги: #великие луки #трудовое законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли развития искусственного интеллекта и нейросетей?
В опросе приняло участие 121 человек
07.04.2023, 13:320 Шоу «Союза чемпионов» фигуриста Евгения Плющенко в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.04.2023, 13:310 Эмиль Гилаев представит Татарстан на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках 07.04.2023, 13:190 Около 300 пожаров зафиксировали в Псковской области с начала года 07.04.2023, 13:120 Алексей Репников приглашает на брасс-концерт «Картинки с выставки»
07.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» с шоуменом Николаем Королёвым 07.04.2023, 12:580 Появился проект расписания ЕГЭ на 2023 год 07.04.2023, 12:540 Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили Поганкины палаты 07.04.2023, 12:520 Карты, деньги, бонусы: как и где получить самый большой кешбэк?
07.04.2023, 12:510 В рубель: Вялый рубль, бодрый Минсельхоз и виражи уходящих компаний 07.04.2023, 12:480 Иностранец пытался незаконно ввезти четыре шубы в Псковскую область 07.04.2023, 12:420 Гости невельского санатория «Голубые озёра» могут бесплатно продлить путёвку 07.04.2023, 12:350 «Хайпожоры»: Весна идёт, воде дорогу! ВИДЕО
07.04.2023, 12:220 Александр Борисов: Аллея правителей России станет украшением Пскова 07.04.2023, 12:180 Круглый стол памяти историка и краеведа М. Е. Васильева начал свою работу в «Михайловском» 07.04.2023, 12:150 В поисковик Google встроят разговорный искусственный интеллект, схожий с ChatGPT 07.04.2023, 12:140 Работодатель выплатит великолучанину компенсацию за нарушение его трудовых прав
07.04.2023, 12:100 Портрет Римского-Корсакова подарили Псковскому музею-заповеднику 07.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 07.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 апреля 07.04.2023, 11:590 Мошенники стали похищать деньги россиян при помощи QR-кода
07.04.2023, 11:560 Врачи предупредили об опасности заражения менингококковой инфекцией 07.04.2023, 11:480 Подготовка к предстоящему дорожному сезону ведется в Псковской области 07.04.2023, 11:440 «Невероятная урожайность»: семенной картофель продают в магазинах «Деревня Соловьи» 07.04.2023, 11:390 Книги, запчасти, интим: как мошенники обманули корреспондента «МК в Пскове» и других горожан
07.04.2023, 11:320 Новых заместителей главы администрации назначили в Великих Луках 07.04.2023, 11:300 «Чай втроем»: Николай Королев о задатках шоумена, звездных понтах и отцовской мудрости 07.04.2023, 11:170 Рестайлинговая Lada Vesta NG начнет продаваться в мае 07.04.2023, 11:131 Ямочный ремонт провели на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО
07.04.2023, 11:100 Пропавшего мужчину нашли мертвым в реке Ловать в Великолукском районе 07.04.2023, 11:080 Место встречи: улица Стахановская 07.04.2023, 11:040 Глубину промерзания и оттаивания болота определяют в Полистовском заповеднике 07.04.2023, 10:511 Пьяный водитель за рулем Audi сбил четыре пролета ограждения на Ольгинском мосту в Пскове
07.04.2023, 10:460 Разъяснительную беседу провели с депутатами из-за курения у здания Псковской гордумы 07.04.2023, 10:402 Желает Каждый Хозяйничать 07.04.2023, 10:330 Жители великолукской деревни вынуждены добираться до автолавки на лодке. ФОТО 07.04.2023, 10:280 «Хайпожоры»: Весна идёт, воде дорогу!
07.04.2023, 10:220 Антон Минаков поучаствовал в открытии памятника Владимиру Жириновскому 07.04.2023, 10:131 Попасть, куда хочется, смогут не все: нюансы приёма в псковские школы 07.04.2023, 10:020 Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области с марта 2021 года увеличилась на 4500 рублей 07.04.2023, 09:530 Драма Андрея Звягинцева «Возвращение» вошла в число лучших 50 фильмов XXI века
07.04.2023, 09:480 Между Россией и Венесуэлой откроют прямой транспортный коридор 07.04.2023, 09:310 Артиллерийский снаряд нашли на приусадебном участке в Великих Луках 07.04.2023, 09:190 Миф о вреде заправки до полного бака развеял автоэксперт 07.04.2023, 09:080 Шансы заболеть шизофренией можно будет выявить по анализу крови
07.04.2023, 08:570 Садовый дом загорелся в псковской Тямше из-за короткого замыкания 07.04.2023, 08:450 Некоторые бренды Danone могут исчезнуть в России 07.04.2023, 08:330 Автомобиль снес часть дорожного ограждения перед Ольгинским мостом в Пскове 07.04.2023, 08:230 Безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО
07.04.2023, 08:110 Четыре двойни появились на свет в Пскове в марте 07.04.2023, 07:530 Что потеряет пенсионер при выходе на работу вновь, объяснил эксперт 07.04.2023, 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля 07.04.2023, 07:170 Как выбрать полезную и дешевую рыбу, рассказал врач
07.04.2023, 06:580 Минтранс предлагает ввести в школьную программу модуль о безопасном использовании самокатов 06.04.2023, 23:300 В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими 06.04.2023, 22:2910 Аллея правителей России авторства Зураба Церетели появится в Пскове 06.04.2023, 22:000 Каждый второй россиянин поддерживает введение ограничений для вождения самокатов
06.04.2023, 21:500 О реставрации исторических документов расскажут псковичам 13 апреля 06.04.2023, 21:400 Мирно решать конфликты на дороге призвали курсантов псковского университета ФСИН 06.04.2023, 21:300 Безопасность движения на двух мостах обеспечат в Палкинском районе 06.04.2023, 21:200 Четверо из десяти псковичей готовы на снижение зарплаты ради работы рядом с домом – опрос
06.04.2023, 21:100 В Пскове фермеры и туроператоры СЗФО обсудят потенциал сельскохозяйственного гостеприимства в своих регионах 06.04.2023, 21:000 Жеребьевка 10 сезона футбольного турнира «Вызов» состоялась в Пскове  06.04.2023, 20:530 Спортивная площадка на стадионе «Электрон» в Пскове открылась для занятий 06.04.2023, 20:440 Пал травы зафиксировали в Палкинском районе
06.04.2023, 20:400 Прием заявок на участие во втором этапе конкурса лучшего ТОСа завершился в Псковской области 06.04.2023, 20:200 Более 80% россиян при выборе еды обращают внимание на ее цену - исследование 06.04.2023, 20:040 Общественники организовали мастер-класс по сборке и изготовлению гигиенического набора для солдат в Великих Луках 06.04.2023, 20:000 Лекция о влиянии музыки Мусоргского на создание балета состоится в Пскове
06.04.2023, 19:530 Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля 06.04.2023, 19:401 Росгвардия проводит отбор кандидатов в Пскове для поступления в свои институты 06.04.2023, 19:360 Известные фигуристы выступают в Пскове на шоу Евгения Плющенко. ФОТО, ВИДЕО 06.04.2023, 19:291 Псковский губернатор вошел в состав оргкомитета по подготовке празднования 80-летия прорыва блокады Ленинграда
06.04.2023, 19:240 Более 200 рабочих мест заявили работодатели Псковской области на региональную ярмарку вакансий 06.04.2023, 19:203 Алкоголизм перестраивает мозг на клеточном уровне, выяснили ученые 06.04.2023, 19:142 Ольга Беляцкая возглавила Псковское управление «Почты России» 06.04.2023, 19:000 Робототехники отправятся с экспедицией по городам Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru