Общество

Работодатель выплатит великолучанину компенсацию за нарушение его трудовых прав

Трудовые права работника ООО «ДК "Мебель"» восстановили в Великих Луках по иску прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По жалобе гражданина прокуратура провела проверку в ООО «ДК "Мебель"». Было установлено, что заявитель на протяжении трех лет работал в указанном обществе без оформления трудовых отношений. В нарушение требований законодательства в спорный период ООО «ДК "Мебель"» трудовой договор с работником не заключался, приказы о приеме на работу и увольнении не издавались, записи в трудовую книжку не вносились.

По исковому заявлению прокурора суд установил факт трудовых отношений между ООО «ДК "Мебель"» и работником, чьи права были нарушены. На работодателя возложили обязанности по начислению заработной платы. По требованию прокурора с ответчика в пользу заявителя взыскали компенсацию морального вреда.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда решение суда признала законным и обоснованным.