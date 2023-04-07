Историей появления своего псевдонима поделился Николай Королев в эфире радио «ПЛН FM»

Организатор конкурсов красоты, ведущий концертов, свадеб и банкетов, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев рассказал об истории выбора своего псевдонима в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это не новая фамилия, это псевдоним. Интрига была в том, что я одновременно начал работать в двух направлениях: это радио и дискотека. Мне почему-то казалось, что совмещать радио с дискотекой это какой-то моветон, потому что это позорно. Я был диджеем. Буквально за три минуты до эфира, когда я садился на первый эфир, меня спросили, какая фамилия будет, а я не хочу под своей фамилией! В моем понимании радио это было не совсем то, что отличает современного молодого человека. Я думаю: "Циолковский" – нет, как-то громко. "Семенов" как-то просто, "Петров"... Давайте – "Королёв"! И оно погнало. Люди долго не знали, что МС Коляный и радиоведущий Николай Королев это один человек. Когда это всплыло, многие были очень удивлены», – рассказал Николай Королев.