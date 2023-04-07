Общество

Более 70 издательств представят новинки на книжном форуме «Русский Запад» в Пскове

Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове. Торжественное открытие мероприятия состоится 18 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Десятки авторов, издателей, библиотечных работников и сотни читателей соберутся в областном центре уже в 18-й раз, чтобы оценить творчество писателей со всей России, вышедшее в свет в прошлом году.

В 2023 году форум будет посвящен героям военных сражений, в которых участвовали и участвуют жители Псковской области. Центральным мероприятием форума станет День патриотической книги, в рамках которого состоятся встреча боевых поколений Псковской области, презентации издательских проектов по истории России и Псковской области. Традиционно отдельные мероприятия будут посвящены православной и детской литературе, встречам с писателями. Участников форума также ждут конкурсы, викторины, мастер-классы и художественные выставки.

В рамках форума пройдет книжная ярмарка «Берега», на которой свои новинки представят более 70 российских издательств.

В дни форума будут объявлены победители конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга — 2022» и лауреат премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылева.

Организаторы форума - комитет по культуре Псковской области, псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова, ассоциация книгоиздателей России и Псковская библиотечная ассоциация.