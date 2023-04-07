Общество

«Чай втроем»: Николай Королев о задатках шоумена, звездных понтах и отцовской мудрости. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроем», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 апреля. В гости к ведущим Татьяне и Дмитрию Ивановым пришел человек, которого знает, без преувеличения, каждый житель Псковской области. Вот уже более 20 лет он задает тон развития шоу-индустрии Псковской области. Мастер шоу, человек-праздник, организатор конкурсов красоты, ведущий концертов, свадеб и банкетов, и все это - шоумен, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев.

Им восхищаются, ему завидуют, его обсуждают. Но что за человек скрывается за разными образами, яркими костюмами, хорошо поставленным голосом и нескончаемой продюсерско-творческой энергией? Попробовали разобраться. А заодно узнали, какой самый безумный в своей жизни поступок совершил Николай Королев, когда в нем открылись задатки будущего шоумена, кому из звезд ему пришлось собственноручно варить овсяную кашу, есть ли будущее у псковских дискотек, легко ли живется многодетному отцу-шоумену и как с годами изменились свадебные конкурсы.