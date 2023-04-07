Общество

Федеральные эксперты оценили работу медучреждений региона по профилю «офтальмология»

Псковскую область с рабочим визитом посетила делегация Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В течение двух дней федеральные специалисты проводили независимую оценку состояния организации медицинской помощи по профилю «офтальмология» в регионе. Они посетили Псковскую областную клиническую больницу и Детскую областную клиническую больницу, где проверили качество оказываемых населению услуг, оснащение профильных кабинетов, маршрутизацию и ведение врачами документации.

Итоги визита представители медицинского исследовательского центра обсудили с руководством комитета по здравоохранению Псковской области в правительстве региона.

В ходе совещания федеральные эксперты представили предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи в регионе. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко поблагодарила делегацию центра имени Гельмгольца за внимание к псковской офтальмологической службе и выразила готовность исполнять полученные рекомендации и продолжать сотрудничество со старейшим в России офтальмологическим центром глазных болезней по всем направлениям.

Отметим, Псковская область в рамках сотрудничества с министерством здравоохранения регулярно принимает визиты федеральных экспертов различных научно-исследовательских и практических медицинских институтов. Так, в марте этого года в регионе работали специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Они отметили рост качества оказания медпомощи детям в Псковской области. В прошлом году регион посетили делегации университета имени Н. И. Пирогова, центра онкологии имени Н. Н. Петрова, центра имени Алмазова, центра терапии и профилактики медицины Минздрава РФ и другие.