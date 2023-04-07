Общество

Мошенники увеличивают лимиты переводов клиентов для вывода средств - ВТБ

ВТБ зафиксировал новую схему работы мошенников с банковскими клиентами. Получив доступ к личному кабинету пользователя, они стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода на счета дропперов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе банка.

В начале разговора с клиентом мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к личному кабинету: оформление кредитной заявки, смена финансового номера или доверенного номера телефона. После этого они стремятся изменить лимиты денежных переводов, чтобы увеличить сумму полученных средств.

«При работе с цифровыми сервисами клиентам сегодня надо быть очень внимательными и оберегать свой личный кабинет от посягательств третьих лиц. Для обмана клиентов злоумышленники прибегают к разным схемам, представляясь сотрудниками госорганов, банков и других организаций. Но если раньше их целью было получить доступ к уже имеющимся у вас средствам, то сейчас они нацелены на расширение лимитов доступных переводов, чтобы увеличить свою "добычу". Чтобы дополнительно защитить свои средства, мы рекомендуем проверять историю входов в учетную запись, при малейшей угрозе – заблокировать ее или конкретную карту, а также настроить подходящие вам лимиты для денежных переводов», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

«Защита банковских клиентов от мошенничества – это комплексная работа, в которой участвуют разработчики систем кибербезопасности и специалисты по цифровой безопасности банков. Но важна бдительность и самих пользователей банковских сервисов. Например, если вы пользуетесь интернет-банком через браузер, то лучше сохранить себе на рабочий стол или на экран смартфона ярлык для корректного входа на страницу, это позволит вам избежать попадания на подменные ссылки в дальнейшем. При установке банковского приложения в смартфон, не скачивайте файл-установщик с посторонних сайтов. В официальном магазине приложений перед установкой проверьте отзывы, количество скачиваний, дату первого выпуска приложения. Желательно придерживаться цифровой гигиены в социальных сетях – не сообщать слишком много личной информации о себе, скрывать свой номер телефона, адрес, электронную почту и дату рождения, не выкладывать фотографии банковских карт и не сообщать названия банков, которыми вы пользуетесь», - рекомендует вице-президент – директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

ВТБ планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование. Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет обратиться в банк и установить в цифровом канале ограничение в получении кредитных средств онлайн. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт.

В прошлом году ВТБ реализовал ряд сервисов, направленных на дополнительную защиту клиентских средств от мошенников. Пользователям ВТБ Онлайн доступно скрытие баланса счетов и установка лимитов по операциям, а также блокировка кредитных карт или учетной записи с возможностью разблокировки. Сервис позволяет смотреть историю авторизаций, сообщить номер телефона мошенников и даже проверить ссылку на подозрительный веб-сайт.

«С технической стороны, ВТБ уже реализовал комплексную и качественно продуманную защиту пользователя от злоумышленников, поэтому последним бастионом перед совершением преступления становится сам пользователь. В связи с этим, необходимо всегда сохранять спокойствие и взвешивать решения, касающиеся ваших финансов. Помните о том, что основным фактором социальной инженерии, который используют злоумышленники, является чувство страха. Поэтому основная задача злоумышленника − напугать потенциальную жертву так, чтобы она начала иррационально мыслить и совершать опрометчивые поступки, типа передачи платежной информации третьим лицам. Также рекомендую установить на телефон приложение антиспам, это поможет отсеять часть нежелательных звонков», - рассказал лавный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Банк рекомендует соблюдать простые правила цифровой и финансовой безопасности: не доверять неизвестным, даже если они представляются сотрудниками банков или органов власти в телефонной беседе. Вчитываться в СМС, получаемые от банка, проверять точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях ВТБ по номеру 1000, на сайте банка или обратившись в отделение.