Общество

В Госдуму внесены поправки о пожизненном наказании за госизмену и международный терроризм

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что в парламент внесены поправки, предполагающие ужесточение наказаний за государственную измену и международный терроризм. Депутаты предлагают наказывать за эти преступления вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает «Коммерсант».

«Как и обещал, вместе с коллегами из комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в УК РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в комитете. Они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, что позволит рассмотреть их оперативно»,— написал Пискарев в Telegram-канале.

Нижний порог наказания по ст. 361 УК («Акт международного терроризма») может вырасти до 12 лет лишения свободы. В настоящее время наказание за совершение вне пределов России взрыва, поджога или других действий, которые могут подвергнуть опасности здоровье российских граждан, начинается от десяти лет лишения свободы. Максимальный срок по ст. 205 УК («Террористический акт») предложено увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.

За участие в террористическом сообществе предлагается ввести наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. В соответствии с действующим законодательством, нарушение по ст. 205.4 УК наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Наказание по ст. 281 УК («Диверсия») предлагается ужесточить до 20 лет лишения свободы вместо 15.

Минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет. Сейчас предусмотрено наказание от 5 до 15 лет лишения свободы. Минимальное наказание за пособничество террористической деятельности предлагается увеличить с 10 до 12 лет.

Василий Пискарев отметил, что увеличение порогов наказания предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения. Право на условно-досрочное освобождение у осужденных пожизненно появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.