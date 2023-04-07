Общество

О необходимости сохранить полноценное почтовое отделение в Пушкинских Горах заявила глава района

О необходимости сохранить полноценное почтовое отделение в Пушкинских Горах заявила глава района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова

«В последние дни одним из важных вопросов для нашего района является вопрос работы почтового отделения в Пушкинских Горах. Районное почтовое отделение присоединено к Острову. С заместителем начальника Островского почтампта, обсуждали кадровые проблемы: на сегодняшний день требуются начальник и замначальника, операторы. Почтальоны работают. Необходимо сохранить полноценное почтовое отделение, которое очень востребовано в районе: пенсии, подписные издания, посылки и корреспонденция - все проходит через сотрудников почты. Тем более, в районе отсутствуют транспортно-логистические компании, занимающиеся доставкой посылок», – отметила Оксана Филиппова.

Она обратилась с данным вопросом и к областному руководству АО «Почта России», которое предпринимает меры по укомплектованию штата сотрудников и выполнению всех обязательств перед населением.

Желающие работать в почтовом отделении посёлка могут обратиться в приёмную администрации района по телефону 21337 или «Почты России» 89118909050.

График работы почтового отделения доведу до сведения пушкиногорцев дополнительно.

«Кузьмичевой Галине Васильевне, бывшему начальнику отдела Почтовой связи по району, вручила почетную грамоту администрации района. Благодарю Галину Васильевну, имеющую 39 лет трудового стажа на почте, за многолетний добросовестный труд и неравнодушное отношение к делу!» – добавила глава муниципалитета.