Общество

Михаил Ведерников дал две недели на завершение реконструкции площади в Острове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил окончание работ по реконструкции на площади Клавдии Назаровой в Острове в пятницу, 7 апреля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Подрядчик отметил, что для завершения работ по ремонту необходимо дополнительно уложить гранитную плитку, озеленить площадь, установить малые архитектурные формы и лестницу к памятнику.

Михаил Ведерников дал две недели подрядчику на устранение всех замечаний.

Напомним, работы по реконструкции площади и сквера имени Героя Советского Союза К. И. Назаровой проводятся в рамках реализации проекта «Блики времени».

Ранее сообщалось, что губернатор вне программы рабочей поездки проинспектировал в Острове несколько объектов.