Общество

Названа смертельная опасность курения вейпов

Из-за курения вейпов развивается рак легких, гортани, почек и других органов, предупредил онколог, гематолог Александр Серяков.

Онколог рассказал, что с появлением электронных сигарет - вейпов - многие заядлые курильщики стали переходить на них, будучи уверенными в их меньшем вреде, сообщает «Газета.Ru».

«Сейчас вейпы стали не меньшей, а то и большей проблемой, чем сигареты. Вред от вейпов сопоставим с последствиями традиционного курения. В обеих группах (традиционное курение и «парение» вейпов) врачи отметили заметные повреждения кровеносных сосудов, низкий уровень кислорода в клетках и повышенную жесткость сосудистой стенки. Курение вейпов приводит к развитию респираторных расстройств, повышению давления, риску развития инфаркта и инсульта, когнитивных нарушений», – отметил гематолог.

При нагревании глицерина и пропиленгликоля образуются выделяющие формальдегид соединения. Это вещество относится к канцерогенам первой группы, повышающим риск развития рака, пояснил онколог.

Серяков добавил, что испарения масляных ароматизаторов вейпов вредят и курильщикам, и окружающим. Некоторые виды жидкостей для электронных сигарет содержат никотин. Он замедляет развитие мозга у молодых людей, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению. Кроме того, у курильщиков чаще развивается рак пищевода, гортани, глотки, почек, мочевого пузыря, печени, поджелудочной железы, желудка, шейки матки, прямой кишки.

Бросить курить — сигареты, вейпы или кальян — никогда не поздно, уверяет Серяков. Для этого нужно придумать вескую причину, назначить дату (возможно, привязанную к значимому событию), использовать никотиновые заменители.

Врач предупредил, что решившему отказаться от вредной привычки человеку нужно быть готовым к испытаниям — стрессам и тяге покурить, но их нужно преодолеть. Для этого следует избегать нервных перенапряжений, больше двигаться и не бояться предпринимать несколько попыток при срывах.