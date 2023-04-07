Общество

Песочную терапию с психологом организовали для вынужденных переселенцев в Пскове

Песочную терапию с психологом организовали для семей вынужденных переселенцев в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Детский фонд

Мероприятие организовали в псковском пункте временного размещения семей вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины.

Психолог Елена Червонова с применением одного из методов арт-терапии – песочной терапии – проработала со взрослыми. Дети играли в настольные игры, рисовали и собирали паззлы. А после они приняли участие в танцевальном мастер-классе. Педагог одной из танцевальных школ города – Ирина Власова – познакомила их с таким популярным танцевальным направлением, как хип-хоп.

В конце мероприятия все семьи получили наборы сладостей для семейных чаепитий и сухие завтраки для детей. Сладкие наборы удалось закупить на средства благотворителей, которые регулярно перечисляют средства в пользу семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, отметили в Детском фонде.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда Президентских грантов.