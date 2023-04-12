Общество

Улучшающий работу мозга продукт назвали ученые

Ученые из Китая, чтобы доказать целесообразность включения в рацион питания вишни Монморанси и ее сока, провели эксперимент. Добровольцами стали 34 человека в возрасте от 65 до 73 лет. Их разделили на две команды.

Эксперимент длился 12 недель. Перед ним участников обследовали по всем параметрам. У добровольцев не было вредных привычек, которые могли бы повлиять на результаты исследования, а также они не принимали препараты, влияющие на работу мозга, пишет RuNews24.

Участники первой группы дважды в день принимали вишневый сок без сахара по 200 миллилитров. Вторая группа получала плацебо. Через три месяца добровольцев вновь тщательно обследовали.

У употреблявших сок вишни улучшились показатели работы мозга. Они быстро справлялись со сложными задачами и делали меньше ошибок, чем до начала эксперимента. У второй группы показатели остались без изменений.

Автор исследования отметил, что удивительный эффект кислой вишни Монморанси обусловлен высоким содержанием антоцианов и полифенолов.