Общество

Псковские курсанты перешли на летнюю форму одежды

Строевые смотры сотрудников и курсантов по переходу на летнюю форму одежды состоялись в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Строевой смотр сотрудников прошел с участием руководства образовательной организации, готовность к переходу на летнюю форму одежды курсантов проверили строевые офицеры.

На плацу Псковского филиала университета ФСИН России проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, правильность их размещения на кителях, наличие знаков классности. Кроме того, проверялось наличие служебных удостоверений и жетонов.

«Во время смотра фактов утраты служебных удостоверений и жетонов не выявлено. В целом оценка готовности личного состава к несению службы в летний период – "хорошо"», – отметил врио заместителя начальника Псковского филиала университета ФСИН России Вадим Ильин.

В вузе добавили, что строевые смотры в соответствии с ведомственными требованиями для обеспечения выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников УИС проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды. Оценивается внешний вид офицеров и курсантов в парадной, повседневной и маскирующей форме.