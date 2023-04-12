Общество

Чистый Четверг: приметы, традиции, суеверия

Великий или Чистый четверг приходится на четвёртый день Страстной седмицы. В этом году православные его отмечают 13 апреля.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

В церкви в этот день совершается богослужебный чин: омовение Предстоятелем ног двенадцати священнослужителям. Древняя традиция восходит к евангельскому примеру Христа, который омыл ноги своим ученикам и завещал им продолжать делать это в знак смирения.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. Согласно народной традиции принято полностью вымыться и совершить остальные гигиенические процедуры ещё до рассвета в этот день. Завершают генеральную уборку в доме. При выпечке куличей в тесто иногда добавляли монетку. Счастливчиком считался тот, кому она попадётся. По народным поверьям считалось, что при если при выпечке кулича изделие поднимется быстро, значит, грядущий год будет богатым. Первый сгоревший кулич сулил неприятности.

Одно из основных суеверий связано с уборкой в доме. В жилье, согласно поверьям, нужно навести идеальный порядок. Оставлять вещи или предметы быта нестиранными или грязными люди называют плохой приметой.

Существуют в этот день и народные приметы:

грязь есть в доме в четверг - значит весь год будет грязь и ссоры;

если в этот день холодно, то весна будет холодной до седьмой недели; если дождь, то мокрая.

кто проспит в этот день – тот плохо проведет лето,

если женщина подстрижет кончики волос в это день, то ее кудри станут красивее и пышнее.

В народе также заготавливали четверговую соль. Соль прогревали с золой от дров в казанке, периодически помешивая деревянной лопаткой, читая «Отче наш». Затем соль прячут и хранят в недоступном месте.