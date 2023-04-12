Общество

Сумму внесудебного списания долгов увеличат до 1 млн рублей для россиян

Граждане России могут получить возможность списывать до миллиона рублей долгов по процедуре внесудебного банкротства. Это в два раза больше, чем позволяется списать по действующему законодательству. Такой законопроект Минэкономразвития 10 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

После рассмотрения на заседании правительства проект должен поступить в Госдуму. Министерство рассчитывает, что он будет принят парламентариями уже в весеннюю сессию, со ссылкой на первого замминистра экономического развития Илью Торосова сообщают «Известия».

Кроме того, инициатива расширяет категории граждан, которые могут воспользоваться внесудебным банкротством. В частности, сейчас пенсионеры, граждане с детьми и беременные женщины, получающие соцпособия, не могут подать заявление на признание банкротом.

Это происходит из-за того, что указанные категории не проходят по существующим критериям для инициирования процедуры. Одно их них — отсутствие у должников открытых исполнительных производств. Но при наличии постоянного дохода (пенсии и пособия), производство не закрывают, даже если соцвыплаты являются единственным источником заработка, пояснил «Известиям» эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

После принятия закона такие граждане смогут обращаться с заявлениями о списании долгов, указал «Известиям» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Что важно: человеку не придется документально доказывать, что его единственным доходом является соцвыплата. Пенсионеру достаточно заявить об этом, потому что норма носит декларативный характер», — сказал эксперт.