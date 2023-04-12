Общество

Опрос показал, какие праздники россияне считают самыми важными

Россияне назвали самыми важными праздниками День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самими важными праздниками россияне назвали День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%). Пасху самым важным праздником считают чаще православные люди (37%) и представители других конфессий (17%), реже - верующие люди, не принадлежащие ни к какой конфессии (14%), колеблющиеся между верой и неверием (13%) и неверующие (3%). Чаще одним из самых важных праздников Пасху называли женщины, а не мужчины - 35% против 21%, пишет РИА Новости.

Также респонденты рассказали, чем для них является празднование Пасхи. Для 32% это культурно-историческая традиция предков, для 28% - семейная, для 12% это священный обряд. Священным обрядом ее чаще называли люди от 25 до 34 лет (16%), реже - люди от 18 до 24 лет (11%), а также люди от 45 до 59 лет (11%) и люди от 60 лет (11%). Еще для 13% Пасха - это формальность. Формальный характер она чаще всего носит для колеблющихся между верой и неверием (31%), неверующих (26%) и тех, кто верит вне конкретных конфессий (20%).