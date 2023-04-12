Общество

ЛДПР предлагает сделать выходным понедельник после Пасхи

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи.

«Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 ТК России обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день», — цитирует пояснительную записку законопроекта RT.

Как отмечают депутаты, ссылаясь на данные экспертов, большая часть населения России отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения.

По мнению одного из авторов законопроекта, замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, предоставление после дня празднования Пасхи ещё одного нерабочего дня не только продемонстрирует дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет «ещё одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры».

«С учётом изложенного ежегодный обязательный перенос выходного дня на ближайший понедельник после Пасхи позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих граждан, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период», — говорится в пояснительной записке.

При этом, как подчёркивает Нилов, общее количество нерабочих праздничных дней в году не увеличивается: «Речь идёт лишь о переносе одного из выходных дней и об оптимизации календаря для празднования Пасхального понедельника».