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Соединении Венеры и Плеяд сняли на видео в Псковской области

Соединении Венеры и звездного скопления Плеяды сняли на видео в Псковской области. Ролик опубликован в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

«11 апреля снял вечернее дефиле находящихся в соединении Венеры и Плеяд, зрителем которого неизменно был мистер Борщевик», - рассказал автор видео.

Плеяды — рассеянное звёздное скопление и астеризм в созвездии Тельца. Это скопление — одно из ближайших к Земле и одно из наиболее ярких звёздных скоплений. Плеяды известны с древних времён и видны невооружённым глазом даже на городском небе, сообщается в открытых источниках.

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