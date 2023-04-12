Общество

Встретиться с домашним лисом смогут псковичи на пасхальной ярмарке 16 апреля

Встретиться с домашним лисом смогут псковичи на пасхальной ярмарке 16 апреля. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Готовимся к Пасхе. На улице Пушкина уже работает ярмарка. Здесь можно купить куличи, а также украшения для дома к празднику», - написал глава города.

В воскресенье в 12:00 в Детском парке пройдет благотворительная ярмарка. Для детей проведут мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, народные игры, можно будет порисовать мелом на асфальте.

«В 14:00 гостей ждет выступление дрессированных собак и встреча с домашним лисом», - отметил Борис Елкин.