Общество

Нейросеть Kandinsky 2.1 создала космические заставки для «СберБанк Онлайн»

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появились яркие космические заставки ко Дню космонавтики от нейросети Kandinsky 2.1. В новый набор «Поехали!» вошли 10 лучших изображений — загадочные планеты, милые котики в космосе, отважные космонавты и стильные интерьеры космических кораблей.

Фото: пресс-служба Сбера

Новый пак доступен с 12 апреля всем пользователям приложения. Чтобы установить его, нужно войти в свой профиль «СберБанк Онлайн» (в верхнем левом углу) и выбрать «Заставки на входе» — «Поехали!».

«Мы поздравляем всех жителей России с Днём космонавтики и дарим пользователям "СберБанк Онлайн" набор космических изображений. Если установить их в качестве заставки, то при каждом входе в приложение будет появляться одна из десяти картинок. "СберБанк Онлайн" — одно из самых популярных банковских приложений в мире: хотя бы раз в месяц им пользуются более 75 млн человек, а половина из них заходят в приложение каждый день. И мы в Сбере уверены, что хорошее приложение должно быть не только функциональным, но и эмоциональным: важно, чтобы оно дарило позитивные эмоции и радовало пользователей красивым дизайном. Так что мы регулярно пополняем набор входных заставок и в этот раз привлекли к этому занятию нейросеть Сбера Kandinsky 2.1, которой удалось создать неповторимые изображения космоса», - отметила директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка Ксения Баринова.

Kandinsky 2.1 — бесплатная генеративная модель от Сбера — стала одним их самых быстрорастущих сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в мире. Российской нейросети потребовалось всего четыре дня, чтобы достичь отметки в 1 млн уникальных пользователей. Это быстрее результата сервиса ChatGPT от OpenAI, которому потребовалось на это пять дней.

Kandinsky 2.1 способна за несколько секунд генерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Модель знает 101 язык и открывает новые возможности для творчества: может смешать несколько рисунков, дорисовать изображение, создать картину в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Сгенерировать изображение можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Kandinsky 2.1 доступна в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».