Губернатор наградил псковских медиков за помощь жителям ЛНР

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил шестерых медицинских работников региона за спасение жизни и сохранение здоровья граждан Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики. Торжественное мероприятие прошло в четверг, 13 апреля, в правительстве области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
За высокий профессионализм и самоотверженность при исполнении служебного долга почетные грамоты губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил:
Глава региона поздравил медиков с окончанием длинной и сложной командировки и поблагодарил их за проявленную отвагу: «Вы отработали, как настоящие герои. Сотни пациентов, десятки операций, людям возвращено здоровье и спасены жизни. Вы все — хороший пример для медицинского сообщества Псковской области и всех жителей региона», — подчеркнул Михаил Ведерников.
«Благодарим вас за оценку нашей работы. Получить эти награды было бы невозможно без поддержки семей и коллег. Готовы и дальше выполнять задачи, которые будут перед нами поставлены», — отметил в ответном слове брат-анестезист отделения анестезиологии и реанимации Псковской городской клинической больницы Алексей Филиппов.
В правительстве добавили, что награжденные медики работали на территории Луганской Народной Республики с февраля по апрель.
Это уже не первая командировка псковских врачей и среднего медперсонала на освобожденные территории. Ранее специалисты областных медучреждений выезжали для оказания помощи населению Херсонской области.