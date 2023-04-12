Общество

Губернатор наградил псковских медиков за помощь жителям ЛНР

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил шестерых медицинских работников региона за спасение жизни и сохранение здоровья граждан Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики. Торжественное мероприятие прошло в четверг, 13 апреля, в правительстве области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За высокий профессионализм и самоотверженность при исполнении служебного долга почетные грамоты губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил:

врачу приемного отделения Псковской областной клинической больницы Роману Абраменко,

заместителю главного врача по медицинской части Псковской областной инфекционной клинической больницы Самиру Аль-Араби,

заместителю главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгению Васильеву,

заведующему отделением абдоминальной онкологии Псковского областного клинического онкологического диспансера Максиму Гореленко,

медицинской сестре процедурной неврологического отделения Псковской городской клинической больницы Ольге Лехничиной,

медицинской сестре приемного отделения Детской областной клинической больницы Екатерине Струковой,

медицинскому брату-анестезисту отделения анестезиологии и реанимации Псковской городской клинической больницы Алексею Филиппову.

Глава региона поздравил медиков с окончанием длинной и сложной командировки и поблагодарил их за проявленную отвагу: «Вы отработали, как настоящие герои. Сотни пациентов, десятки операций, людям возвращено здоровье и спасены жизни. Вы все — хороший пример для медицинского сообщества Псковской области и всех жителей региона», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Благодарим вас за оценку нашей работы. Получить эти награды было бы невозможно без поддержки семей и коллег. Готовы и дальше выполнять задачи, которые будут перед нами поставлены», — отметил в ответном слове брат-анестезист отделения анестезиологии и реанимации Псковской городской клинической больницы Алексей Филиппов.

В правительстве добавили, что награжденные медики работали на территории Луганской Народной Республики с февраля по апрель.

Это уже не первая командировка псковских врачей и среднего медперсонала на освобожденные территории. Ранее специалисты областных медучреждений выезжали для оказания помощи населению Херсонской области.