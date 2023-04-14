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Общество

Способ решения проблемы дефицита сельских медиков назвали в Госдуме

14.04.2023 08:22|ПсковКомментариев: 1

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов уверен, что решить вопрос c сельскими кадрами можно с помощью целевых направлений. 

Люди на селе хотят, чтобы у них были хорошие врачи, отметил депутат. При этом важно, чтобы врач не просто отработал положенное ему время и уехал, а чтобы он остался.

«Есть продвинутые регионы, которые предоставляют врачу участок земли. Можно применять такой механизм: пять лет отработал — можешь купить дом с ремонтом за полцены, отработал 10 лет — получил дом бесплатно», — приводит слова Хубезова «Парламентская газета».

Депутат считает, что ситуация с кадрами становится лучше. При этом он уверен, что основной рецепт решения вопроса с сельскими медиками — целевые направления.

Напомним, целевое обучение предполагает получение бесплатного образования в интересах заказчика: органа власти, муниципального управления, предприятия. Студент обязан освоить образовательную программу и отработать не менее оговоренного в договоре срока в указанном учреждении.

Теги: #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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