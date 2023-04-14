Общество

Мужчина опоздал на поезд и лишился свободы в Великих Луках

34-летнему жителю Ямало-Ненецкого автономного округа в Великих Луках заменили наказание в виде принудительных работ на лишение свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

6 декабря мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата алиментов), ему назначили наказание в виде принудительных работ. 12 января администрация филиала по городу Ноябрьску выдала предписание о необходимости прибыть в Исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области, расположенный в Великих Луках, для отбывания наказания в виде принудительных работ в срок до 23 января.

Вместо того, чтобы отправиться в ИЦ №1 в Великие Луки, мужчина решил поспать на вокзале, в результате проспал поезд и прибыл в Великие Луки только 24 января, тем самым нарушил предписание.

Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил ходатайство о замене наказания в виде принудительных работ лишением свободы.